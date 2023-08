Libano: rapporto, oltre 50 miliardi di dollari di perdite non dichiarati da Banca centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società di servizi professionali Alvarez & Marshal ha rivelato che la Banca centrale del Libano (Banque du Liban, Bdl) è passata da un'eccedenza di 7,2 miliardi di dollari in riserve estere nel 2015 a perdite - non dichiarate - di oltre 50 miliardi di dollari nel 2020. Lo ha reso noto la copia finale del rapporto di audit di Alvarez & Marshal, diffuso dall’emittente libanese “Lbci”, secondo cui i bilanci della Bdl hanno sovrastimato le valutazioni degli asset e i profitti in misura significativa. Inoltre, Alvarez & Marshal ha criticato l’operato dall'ex governatore della Bdl, Riad Salamé, mettendo in luce una serie di transazioni “discutibili” con fatture per un totale di 331 miliardi di lire libanesi (circa 200 milioni di dollari). Tra queste transazioni, molte non avevano una direzione o uno scopo chiaro, secondo quanto rivelato dal report. (Lib)