Ucraina: Tajani, dobbiamo sostenere tutte le iniziative di pace

- Dobbiamo sostenere tutte le iniziative che favoriscano la pace nella guerra russo-ucraina, vale a dire quella turca, quella cinese e quella proposta dal Vaticano. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel suo intervento a Mediterranea, evento organizzato alla Corte comunale di Sabaudia. "C’è grande voglia di costruire questa pace, ma finché i russi non si mettono in testa che devono restituire libertà agli ucraini sarà difficile far sedere Zelensky al tavolo (dei negoziati)", ha affermato Tajani. A proposito del corridoio del grano nel Mar Nero, il capo della diplomazia italiana si è augurato un possibile ripristino dell'accordo grazie alla "mediazione di Ankara". (Res)