Libano: Unifil, cambio al comando del contingente Italbatt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta la cerimonia di avvicendamento del contingente Italbatt, la pedina operativa italiana della missione in Libano, tra il 187esimo Reggimento paracadutisti "Folgore" e il primo Reggimento "Granatieri di Sardegna", alla presenza del comandante della joint task force – Lebanon Sector West, generale di brigata, Giovanni Brafa Musicoro, e di numerose autorità, civili, militari e religiose locali si è svolta, presso la base italiana di Al Mansouri. Lo ha reso noto un comunicato stampa della Forza di interposizione delle Nazioni Unite in Libano (Unifil), secondo cui la cerimonia si è svolta al cospetto delle bandiere di guerra dei due reggimenti. Musicoro, nel suo intervento, ha rimarcato l'importanza dell'operato di tutti coloro che servono nel contingente Onu come peacekeepers, con grande professionalità, impegno e determinazione. Il prodotto del quotidiano impegno si traduce con la continua crescita di sicurezza all'interno della regione e con il costante supporto della pace, si legge nella nota. La missione italiana in Libano, a guida brigata "Granatieri di Sardegna" dallo scorso 2 agosto, ha la responsabilità del settore ovest di Unifil. Da oggi, la task force Italbatt, sotto il comando del colonnello, Domenico Pisapia, su base primo Reggimento "Granatieri di Sardegna", integra assetti del Reggimento Lancieri di Montebello (ottavo) del terzo reparto comando Granatieri, dell'11esimo Reggimento genio guastatori e dell'11esimo Reggimento trasmissioni di Civitavecchia. (Com)