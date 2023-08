Colombia: presunte pressioni sul figlio di Petro, ricorso a Corte interamericana contro procura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le confessioni di Nicolas Petro sui fondi illeciti finiti nella campagna delle presidenziali colombiane vinte dal padre, Gustavo, sono state estorte dalla procura con pressioni indebite. È quanto compare in un memorandum depositato da Colombia Humana, il partito di cui Gustavo Petro è presidente, alla a Commissione interamericana per i diritti umani (Cidh). L'ufficio diretto da Francisco Barbosa, il procuratore più volte in contrasto con il presidente, è accusato di aver abusato della carcerazione preventiva, di aver esercitato pressione sui legali di Nicolas Petro e di aver usato l'accusa di arricchimento illecito e riciclaggio di denaro sporco per averlo convinto a rinunciare alla sua carriera politica. "Contro le prescrizioni della Cidh", si legge nel memorandum pubblicato da "W Radio", la procura generale ha "trattenuto per quasi una settimana" Nicolas Petro, senza averne gli elementi. (segue) (Mec)