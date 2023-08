Salario minimo: Tajani, proposto confronto con Cnel, garantire salari più ricchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ha proposto alle opposizione di confrontarsi, anche di fronte al Cnel, per garantire ai cittadini salari più ricchi. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani al termine del confronto con le opposizioni a Palazzo Chigi incentrato sui salari. "Siamo contrari al salario minimo fissato per legge, ma come frutto della contrattazione collettiva per far sì che i contratti pirata si unifichino", ha detto Tajani. Secondo il vicepremier, questa "sarebbe la maniera migliore per fare salire i salari», ha aggiunto Tajani. "Il dibattito è aperto", ha aggiunto, affermando che Forza Italia ha presentato una "sua proposta per dare agli italiani stipendi più ricchi".(Res)