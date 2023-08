Salario minimo: Meloni, proposto lavoro comune da fare in 60 giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo proposto un lavoro da fare insieme, da completare in 60 giorni, su cui abbiamo la disponibilità del Cnel per capire se c'è un margine per condividere con le parti politiche e sociali soluzioni che possano essere efficaci”. A dirlo è stato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine dell’incontro con le opposizioni sul salario minimo. “Il tema del lavoro povero non viene risolto dal solo salario minimo che è una misura che rischia, in Italia, di peggiorare la condizione di più lavoratori” ma “siamo aperti al confronto sulla materia del lavoro povero”, ha aggiunto. (Rin)