- “La presidente Meloni ha chiesto questo confronto ma non c’è stata alcuna controproposta ed il governo ha chiesto di coinvolgere il Cnel: a noi sembra una palla buttata in tribuna”. A dirlo è stato il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, al termine dell’incontro con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sul salario minimo. “Il governo non ha le idee chiare”, ha aggiunto. (Rin)