Salario minimo: Magi, Meloni vaga, nessuna proposta da governo

- “Abbiamo ascoltato una proposta vaga dalla presidente Meloni” e dunque, di fatto, il governo “non ha messo sul tavolo il perimetro su cui lavorare”. E di fatto “non c’è una proposta del governo”. Lo ha affermato il segretario di +Europa Riccardo Magi al termine dell'incontro a Palazzo Chigi con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sul salario minimo. Abbiamo accettato l'invito del presidente Meloni per non lasciare nulla di intentato rispetto ad un obiettivo che riteniamo positivo per il Paese”, ha poi aggiunto Magi ricordando che “salario minimo non è uno strumento che può trascinare verso il basso i salari, e non è uno strumento di cui avere paura”. (Rin)