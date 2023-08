Salario minimo: Foti (Fd'I), Schlein nel Paese delle meraviglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sul salario minimo la posizione del centrodestra è contraria a una retribuzione oraria fissata per legge. Il segretario del Partito democratico Schlein forse era nel Paese delle meraviglie quando il suo partito è stato al governo 8 anni degli ultimi dieci, senza fare alcunché per i poveri". Lo ha dichiarato al Tg4 il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti. "Solo con il principio costituzionale della partecipazione dei lavoratori agli utili e alla gestione delle imprese facciamo crescere il valore del lavoro. Se noi estendiamo la contrattazione esistente ai contratti pirata, realizziamo lo stesso obiettivo senza fissare per legge un quantum di 9 euro a tutti quei lavoratori che hanno un contratto superiore ai 9 euro e che quando andranno al rinnovo si scontreranno con le organizzazioni sindacali per una questione al ribasso", ha aggiunto.(Rin)