Salario minimo: Serracchiani (Pd), da governo occasione sprecata

Presidente del Gruppo del Partito democratico alla Camera

23 luglio 2021

- "Neanche una dimostrazione di buona volontà, anzi il contrario: un'occasione sprecata. Se manca completamente l'intenzione di confrontarsi nel merito della proposta, non si può sperare di trovare un terreno comune su cui cominciare a ragionare, meno ancora di arrivare a un punto d'incontro". Lo ha affermato la deputata Debora Serracchiani, responsabile giustizia del Pd, al termine dell'incontro l'incontro sul salario minimo tra il Governo e i partiti di opposizione. "Noi abbiamo portato documenti per ragionare sul salario minimo, il Governo ha detto che il salario minimo non è nella sua agenda. Va riconosciuta la correttezza istituzionale delle opposizioni che hanno accettato un incontro su cui Meloni aveva già messo l'ipoteca del suo niet", ha aggiunto. (Rin)