Ue: Tajani, proposta su Patto stabilità va migliorata, scalcolare alcune spese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Patto di stabilità e crescita rientrerà in vigore il primo gennaio del 2024: c'è una proposta che lo migliora ma non è sufficiente. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel suo intervento a Mediterranea, evento organizzato alla Corte comunale di Sabaudia. “Credo che si debba escludere dal rapporto debito-Pil una parte delle spese indipendenti dalla volontà dello Stato: quelle affrontate per difendere l'indipendenza dell'Ucraina” o “alcune del Pnrr”. Ciò servirebbe “a fare sì che la proposta sia ulteriormente migliorata” e renderebbe “meno difficile la ripresa economica”, ha aggiunto. (Res)