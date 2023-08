Fvg: Ciriani, bene primo tassello per salvataggio Cimolai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La rete di corrispondenti di Nova è diventata un importante riferimento per molti operatori, del mondo della comunicazione e di quello produttivo" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- La Cimolai è una importantissima azienda del Friuli Venezia Giulia e “per questo sono veramente soddisfatto del risultato ottenuto in questi giorni”. Lo dichiara in una nota Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento. “Un risultato che è il frutto di un lavoro silenzioso e costante che abbiamo portato avanti in questi mesi con il ministro Urso, tutta la struttura del Mimit, Sace e Cdp. Ringrazio tutti per l’impegno profuso per arrivare a questo primo, ma fondamentalmente, tassello per mettere in sicurezza e dare una prospettiva di futuro a migliaia di lavoratori e ad un marchio che rappresenta l’Italia ad altissimi livelli”, aggiunge Ciriani. (Rin)