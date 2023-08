Mobilità: fonti Mimit, Ad Ryanair conferma a Urso impegno in Italia, verso nuovo incontro a inizio settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fonti del ministero delle Imprese e del Made in Italy fanno sapere che il ministro Urso ha ricevuto oggi una lettera da parte dell'Amministratore delegato di Ryanair Eddie Wilson, in cui la compagnia conferma il proprio impegno nel Paese, delineando i propri programmi di sviluppo a medio e lungo termine in Italia e illustrando le proprie posizioni sulle norme introdotte con il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri del 7 agosto scorso. Nella risposta, il ministro Urso nel ribadire la piena corrispondenza delle nuove norme al quadro regolatorio europeo, ha nel contempo confermato la disponibilità a incontrare nuovamente, nei primi giorni di settembre, l’Ad della compagnia, per approfondire quanto già discusso nella riunione tenutasi mercoledì 9 agosto, anche in merito alla tutela degli utenti nelle aree dove non esistono adeguate alternative di mercato. Il ministro ha inoltre confermato l'intenzione di attivare un tavolo di settore, già nel mese di settembre, al termine di una più ampia agenda di incontri già in atto con i principali vettori aerei che operano in Italia e con quelli che intendono aprire nuove rotte. Il tavolo sarà sede di un confronto costante tra i ministeri competenti, enti locali, associazioni del settore e compagnie aeree anche ai fine di individuare soluzioni utili allo sviluppo dei vettori, in un quadro di sistema Paese che garantisca adeguati servizi a cittadini e imprese, nella consapevolezza che proprio in Italia si registrano le maggiori performance di crescita. (Rin)