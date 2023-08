Ucraina: Kuleba, vogliamo ospitare in autunno un forum delle industrie della difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ucraino intende organizzare in autunno un forum delle industrie della difesa, per riunire i principali produttori di armi del Paese e stranieri. Lo ha reso noto su Instagram il ministro degli Esteri dell’Ucraina, Dmytro Kuleba, citato dall’agenzia di stampa “Rbc”. “Quando avremo i caccia F-16, l’ultimo segmento delle forze armate passerà allo standard Nato. È un processo inevitabile ed è per questo che vogliamo ospitare in Ucraina un grande forum delle industrie della difesa, che organizzeremo insieme al ministero dell’Industria strategica, al ministero della Difesa e ai funzionari dell’ufficio presidenziale”, ha spiegato Kuleba.(Kiu)