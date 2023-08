Uzbekistan: firmati due nuovi accordi per investimenti cinesi nella regione di Navoi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Compagnie cinesi realizzeranno un impianto a energia solare da 300 megawatt e una zona industriale nella regione di Navoi, nel centro-sud dell’Uzbekistan. È quanto emerso al termine di una missione imprenditoriale della regione in Cina. I delegati uzbechi, fa sapere l’agenzia di stampa “UzA”, hanno partecipato a un business forum organizzato dall’ambasciata uzbeca a Pechino e dalla Camera di commercio e d’industria cinese. Presente il governatore di Navoi, Normat Tursunov, che ha illustrato le opportunità d’investimento per gli operatori stranieri nella regione, in particolare nel settore dell’industria e del turismo. L’impianto solare sarà realizzato dalle compagnie China Huadian Overseas Investment e Avic-Intl Project Engineering. La realizzazione della zona industriale sarà invece affidata alla Mingou Investment di Pechino.(Res)