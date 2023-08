Fvg: Urso, approvazione piano ristrutturazione debito Cimolai è ottima notizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- L’approvazione da parte dei creditori del piano di ristrutturazione del debito di Cimolai Spa “rappresenta un’ottima notizia per questa storica realtà italiana specializzata nella progettazione, fornitura e montaggio di strutture complesse in acciaio”. È quanto dichiara in una nota il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. “È l’esito di un importante e delicato lavoro di squadra, anche con le Istituzioni e il sistema bancario, che apre la strada ad un futuro per il gruppo, per i suoi dipendenti diretti e per tutto l’indotto”, aggiunge Urso. (Rin)