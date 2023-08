Libia: governo britannico esorta autorità Paese a svolgere elezioni sotto egida Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader libici devono porre fine alle fasi di transizione in Libia e concentrarsi su un lavoro costruttivo per le elezioni sotto l'egida delle Nazioni Unite. Lo ha dichiarato la portavoce del governo britannico in Medio Oriente e Nord Africa, Rosie Diaz, all'emittente televisiva qatariota “Al Jazeera Mubasher”, sottolineando che "le discussioni su un nuovo governo libico dovrebbero far parte di negoziati più ampi incentrati sulle elezioni". In particolare, Diaz ha invitato le autorità libiche a dare priorità agli interessi dei propri cittadini. (Res)