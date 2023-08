Lazio: Mattia (Pd), giunta Rocca dà solo mancette alle nuove madri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta del presidente del Lazio Francesco Rocca "spreca un aiuto inconsistente di un milione di euro che serviranno a sostenere una tantum 267 donne nel Lazio pari a meno dell'uno per cento delle madri dei nuovi nati in un anno. Ben vengano gli aiuti per le neomamme ma invece che disperdere risorse pubblico per un pugno di mancette sarebbe stato più efficace investire nell'approccio strutturale già tracciato dalle misure per donne e famiglie approvate all'unanimità da tutte le forze politiche, quindi anche dal centro destra, durante la precedente giunta Zingaretti, in un totale spirito di collaborazione tra maggioranza e opposizione". Lo dichiara in una nota la consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora Mattia. "Mi riferisco in particolare alla legge sulla riforma del sistema integrato di educazione 0-6 anni (siamo stati i primi in Italia ad approvarla), che prevede ad esempio incentivi per gli asili nido aziendali e dei comuni delle aree interne - prosegue -, e alla legge sulla parità salariale, che ha introdotto una serie di strumenti come le premialità negli avvisi e bandi pubblici per le imprese che attuano la parità retributiva e incentivi per le imprese che assumono. Le donne e i bambini di Roma e del Lazio meritano molto di più: un welfare che si prenda cura di loro sistematicamente, dalla nascita in poi". (Com)