Algeria: Autorità regolamentazione audiovisivo sospende emittente “Essalam”

- L'Autorità di regolamentazione dell'audiovisivo (Arav) dell’Algeria ha deciso di sospendere "provvisoriamente" tutti i programmi dell’emittente televisiva algerina “Essalam”. Lo ha reso noto un comunicato dell’Arav, spiegando che la decisione è stata presa “a seguito della messa in onda di un programma dell’emittente televisiva, contenente scene contrarie ai principi dell'islam e ai costumi della società algerina”. L’Arav ha inoltre dichiarato che non è ancora stata presa una “decisione definitiva a riguardo”. Aggiungiamo, infine, che il programma televisivo in questione aveva trasmesso le immagini di un matrimonio omosessuale. (Ala)