Roma: velivolo ultraleggero esplode all'atterraggio al campovolo di Campagnano

- Un velivolo ultraleggero è andato fuori pista al momento dell'atterraggio ed è esploso. È accaduto intorno alle 19 sullo stradone che costeggia il campovolo di Campagnano, in provincia di Roma, nella Valle del Baccano. Il pilota è riuscito a uscire dall'abitacolo prima che l'aeromobile si schiantasse. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e i vigili del fuoco per spegnere l'incendio divampato in seguito all'esplosione. Il velivolo è andato completamente distrutto e il pilota è stato soccorso e trasportato in ospedale. (Rer)