Libia: capo Alto consiglio di Stato, proseguire sforzi per preparazione elezioni

- Il neoeletto presidente dell’Alto consiglio di Stato della Libia, Muhammad Takala, ha esortato il popolo libico a proseguire gli sforzi per prepararsi alle elezioni presidenziali e legislative. Lo ha riferito l’Alto consiglio di Stato su Facebook, secondo cui Takala ha evidenziato la necessità di “sostenere il lavoro dei consigli comunali che operano per fornire i servizi di base ai cittadini”. Inoltre, il capo del Consiglio di Stato libico ha sottolineato l'importanza della "cooperazione tra le istituzioni del Paese per il raggiungimento della stabilità nazionale". (Lit)