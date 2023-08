Colombia: presunte pressioni sul figlio di Petro, ricorso a Corte interamericana contro procura (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nicolas avrebbe poi cercato di costruire le sue fortune politiche nella ricca zona settentrionale del Paese, altrimenti nota per un presunto solido intreccio di corruzione e clientelismo. Scenari da cui Petro senior ha sempre preso pubblicamente le distanze rivendicando per il suo governo un “drastico cambio di rotta” rispetto a quella percorsa dalle elite “conservatrici” del passato. Tutto riassunto nelle parole spese da Gustavo al momento dell’arresto: “Auguro a mio figlio fortuna e forza. Possano questi eventi forgiare il tuo carattere e possa tu riflettere sui tuoi errori”, ha aggiunto. “Come ho affermato davanti al procuratore generale, non interverrò né farò pressioni sulle sue decisioni; che la legge faccia liberamente il suo corso”, ha concluso. (segue) (Mec)