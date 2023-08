Salario minimo: Conte, da governo nessuna controproposta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo venuti con spirito costruttivo per incontrare il governo: questo è un risultato importante” ma “davanti alla nostra proposta, davanti a dubbi a cui abbiamo risposto puntualmente, non c’è stata alcuna controproposta da parte del governo. L’importante è che gli italiani abbiano una risposta”. A dirlo è stato il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, lasciando palazzo Chigi al termine dell’incontro con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sul salario minimo "partirà una raccolta firme per promuovere una petizione” sul salario minimo, ha aggiunto. (Rin)