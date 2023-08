Salario minimo: Meloni, lavoro povero tema che mi sta cuore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “A differenza di chi oggi dall'opposizione propone il salario minimo ma quando stava al governo non lo ha messo in campo, noi abbiamo dimostrato di tenere a questa materia. Ho incontrato le opposizioni per dire loro che su questa materia il governo è disponibile ma questo non comporta che gli altri debbano rinunciare alla loro proposta o io debba dire 'questa è la mia'. Mi pare un segnale di rispetto e attenzione su una materia che mi sta a cuore”. A dirlo è stata presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine dell’incontro con le opposizioni sul salario minimo. (Rin)