Salario minimo: Schlein, da governo nessuna contrapposta, non ha le idee chiare

- “Abbiamo registrato che il governo non ha una sua proposta, non ha un’idea Chora. Non ci sottraiamo al confronto ma attendiamo una proposta”. Lo ha affermato la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, lasciando palazzo Chigi al termine dell’incontro con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sul salario minimo. “Noi - ha aggiunto - abbiamo spiegato con esempi concreti e argomentazioni molto solide la nostra proposta unitaria sul salario minimo che si basa su due capisaldi irrinunciabili: il rafforzamento della contrattazione nazionale collettiva estendendone l'effetto a tutte le lavoratrici e i lavoratori di un settore, attraverso la valenza della retribuzione collettiva e accanto a questo una soglia legale minima di 9 euro l'ora, sotto la quale nemmeno la contrattazione collettiva possa scendere”. Inoltre, ha concluso, “abbiamo spiegato e ribadito con forze le nostre ragioni, purtroppo dal governo non sono arrivate risposte né proposte alternative”.(Rin)