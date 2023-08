Fvg: associazione Luca Coscioni consegna 8 mila firme per proposta di legge regionale su fine vita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state consegnate oggi nella sede del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia le 8.266 firme raccolte dall'associazione Luca Coscioni a supporto di una proposta di legge regionale sul fine vita. La proposta, frutto della campagna “liberi subito” avviata a partire dal 25 marzo, punta a ottenere una legge che indichi procedure, ruoli, tempi certi e gratuità per le persone gravemente malate e sofferenti che intendono richiedere l'accesso alla morte volontaria assistita, quando le condizioni di sofferenza diventano estreme e irreversibili. Presenti alla consegna delle sottoscrizioni i consiglieri regionali Laura Fasiolo e Roberto Cosolini (Pd), Furio Honsell (Open Sinistra Fvg) e Enrico Bullian (Patto per l'Autonomia-Civica Fvg), primo firmatario della mozione sul fine vita, sottoscritta dai rappresentanti di tutti i gruppi di opposizione. La discussione in aula della mozione è stata rinviata a fine novembre. “Nonostante bastassero 5 mila firme, abbiamo superato addirittura le 8 mila”, hanno sottolineato il coordinatore nazionale della campagna Matteo Mainardi e la coordinatrice regionale Raffaella Barbieri, ricordando anche il caso di Anna, nome di fantasia della 55enne triestina affetta da sclerosi multipla che si era rivolta all’associazione Luca Coscioni per accedere al suicidio assistito triestina. “Sostenendo la causa dei diritti e dell'autodeterminazione, insieme a tutti questi cittadini vogliamo evitare che persone come Anna, che aveva chiesto di avviare l'iter per essere accompagnata al suicidio medicalmente assistito, siano costrette ad attendere mesi e mesi per un diritto riconosciuto dalla Corte costituzionale”. (Frt)