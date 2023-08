Niger: Russia, sosteniamo mediazione Cedeao per porre fine alla crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia sostiene gli sforzi di mediazione della Comunità degli Stati dell’Africa occidentale (Cedeao) volti a trovare vie d'uscita alla crisi in atto in Niger. Lo riferisce il ministero degli Esteri russo in una nota. "Un’opzione militare per risolvere la crisi in Niger potrebbe portare a un confronto prolungato nel Paese, nonché a una forte destabilizzazione della situazione nella regione del Sahara-Sahel", si legge nella nota. La Russia ha preso atto degli sforzi della Cedeao volti a ripristinare l'ordine costituzionale in Niger attraverso il dialogo con le nuove autorità del Paese.(Rum)