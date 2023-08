Infrastrutture: Anas aggiudica lavori di costruzione della bretella di Gallarate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’intervento sono previsti 3 svincoli a livelli sfalsati: il primo di collegamento con la statale 336 nel comune di Gallarate, il secondo in corrispondenza del terminal intermodale HUPAC e l'ultimo, a fine tracciato, di connessione con lo svincolo A8/A36 nel comune di Cassano Magnago. Il tracciato stradale sarà caratterizzato da tratti in viadotto per una lunghezza di circa 1 km., in trincea per 400 metri, in galleria per 82 metri e in rilevato per la parte restante. La sezione stradale da realizzare corrisponde alla categoria "B" composta da due carreggiate, ciascuna con due corsie per senso di marcia, per una larghezza della piattaforma stradale pari a 22 metri. Per l’esecuzione dell'intervento è previsto il tempo di 1182 giorni a partire dalla data di consegna dei lavori, in via di definizione. (Com)