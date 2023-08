Sardegna: il comico Jacopo Cullin protagonista al Festival Rocce Rosse Blues a Lanusei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La freccia della comicità colpisce il cartellone di Rocce Rosse Blues, recordman di risate in televisione, nelle piazze e nei teatri, con i suoi tormentoni che hanno reso virali i suoi spettacoli, Jacopo Cullin arriva al Festival domani 12 agosto a Lanusei nel Piazzale Salesiani alle 21.30. Attore e regista capace di prendersi il suo spazio nel mondo del cinema e della fiction, amato dal pubblico che ha riconosciuto quanto sia capace di percorrere e studiare con sottile ironia e delicata comicità, le dinamiche relazionali che pervadono il nostro tempo. Con “È inutile a dire” il Festival Rocce Rosse Blues diventa show sabato 12 agosto, alle 21.30, per la nona serata della edizione n.32. In questa versione della rassegna musicale che si fa teatro, Cullin porta il suo tour estivo isolano affiancato da Gabriele Cossu, con l'accompagnamento musicale del trio composto da Matteo Gallus al violino, Riccardo Sanna alla fisarmonica e Andrea Lai al contrabbasso. Quella di Lanusei sarà la sua ultima serata del tour targato 2023. “È inutile da dire!” nasce nella seconda metà del 2018 dalla penna di Cullin, con la precisa volontà di esplorare e approfondire con sottile ironia e raffinata comicità le dinamiche relazionali che caratterizzano il nostro tempo. Attraverso le poetiche e argute visioni di tre dei suoi storici personaggi (Signor Tonino, Salvatore Pilloni e Angioletto Biddi 'e Proccu), l’autore evidenzia problemi e fragilità della attuale società, dominata dalla precarietà delle relazioni e dalla costante crisi esistenziale che pervade l'essere umano. (Rsc)