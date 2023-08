Emirati-Ciad: Abu Dhabi invia 13 tonnellate di aiuti alimentari per rifugiati sudanesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Emirati Arabi Uniti hanno inviato un aereo con a bordo 13 tonnellate di aiuti alimentari in Ciad, nell'ambito del loro "costante impegno umanitario" a favore dei rifugiati sudanesi e della popolazione locale. Lo ha reso noto il quotidiano "The National", specificando che l'assistenza è finalizzata a migliorare le condizioni di vita delle persone sudanesi che hanno cercato rifugio nel Paese vicino da quando è iniziato il conflitto a Khartoum, lo scorso 15 aprile. Inoltre, gli Emirati si prefiggono di sostenere le fasce vulnerabili della popolazione in Ciad. Il vice ministro per lo Sviluppo e le Organizzazioni internazionali, Sultan Al Shamsi, ha affermato: "L'ultimo volo di aiuti di oggi giunge dopo la decisione di Abu Dhabi di sostenere la popolazione civile sudanese e coloro che sono stati costretti a fuggire dal loro Paese", aggiungendo che "la scorsa settimana una squadra emiratina ha distribuito ulteriori forniture alimentari e ripari ai rifugiati sudanesi presenti in Ciad". (segue) (Res)