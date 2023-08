Emirati-Ciad: Abu Dhabi invia 13 tonnellate di aiuti alimentari per rifugiati sudanesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di rappresentanti guidato dalla Mezzaluna Rossa degli Emirati, in collaborazione con la Fondazione Khalifa bin Zayed Al Nahyan per le attività umanitarie e la Fondazione Zayed bin Sultan Al Nahyan per le opere di beneficenza, ha guidato questa importante iniziativa. Inoltre, sono state distribuite 20 tende ai rifugiati sudanesi nel villaggio di Karyari, vicino al campo profughi di Oure Cassoni, in Ciad, al confine orientale con il Sudan. Le Nazioni Unite stimano che oltre 300 mila persone abbiano cercato rifugio in Ciad dal Darfur dall'aprile scorso, quando è iniziato il conflitto tra l'esercito e le Forze di supporto rapido (Rsf) di Khartoum. Gli Emirati Arabi Uniti hanno recentemente inaugurato un secondo centro di coordinamento per gli aiuti internazionali in Ciad. In seguito, lo scorso 9 luglio, è stato anche aperto un ospedale da campo ad Amdjarass, capoluogo della regione Ennedi-Est, istituito per volontà del presidente emiratino Sheikh Mohamed bin Zayed. Quest'ospedale ha sinora prestato assistenza a oltre 3.500 pazienti. (Res)