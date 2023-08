Niger: dimostranti filo-golpisti manifestano davanti alla base militare francese di Niamey - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diverse migliaia di sostenitori del golpe in Niger stanno attualmente manifestando davanti alla base militare francese di Niamey. Attualmente sono circa 1.500 i militari francesi rimasti nel Paese nonostante il colpo di Stato che lo scorso 26 luglio ha portato alla destituzione del presidente democraticamente eletto Mohamed Bazoum, che resta ostaggio dei golpisti. La scorsa settimana la giunta golpista ha denunciato gli accordi di cooperazione militare con la Francia, tuttavia il governo francese ha dichiarato di non riconoscere la decisione in quanto emessa da autorità ritenute non legittime. Ieri i leader della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao), riuniti ad Abuja, hanno approvato il dispiegamento di una forza d'intervento rapida regionale per ripristinare l'ordine costituzionale in Niger.(Res)