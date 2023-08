Bosnia: ministro Interno Federazione chiede indagine su sostenitori autore strage Tuzla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno della Federazione della Bosnia Erzegovina (entità croata e musulmana del Paese), Ramo Isak, chiederà alla polizia e al ministero dell'Interno del cantone di Tuzla di avviare un’indagine nei confronti di tutte le persone che sui social hanno sostenuto Nermin Sulejmanovic, che ha ucciso tre persone con un'arma da fuoco nel comune di Gradacac. Lo riporta la stampa locale. Sulejmanovic, body builder e istruttore di fitness, ha assassinato oggi a colpi di pistola in diretta su Instagram tre persone, tra cui l'ex moglie, e ne ha ferito altre tre, per poi togliersi la vita. Sulejmanovic, 35 anni, era già noto alle forze dell’ordine del Paese. L’uomo era stato arrestato nel 2013 per l’appartenenza a un gruppo di narcotrafficanti e l’anno dopo per aver cercato di contrabbandare 806 chilogrammi di marijuana in Croazia. Nel 2016 nei confronti di Sulejmanovic era poi stato emesso un mandato di arresto internazionale, a seguito di un comportamento violento nei confronti di un agente di polizia. (Seb)