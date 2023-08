Brasile: governo impone tariffa su importazione latticini da paesi extra Mercosur

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile ha deciso di adottare una tariffa sull'importazione di latticini da paesi extra Mercosur (Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay). Lo riferisce il ministro dell'Agricoltura del Brasile, Carlos Favaro, in una conferenza stampa in cui ha sottolineato che il provvedimento è stato definito dopo un incontro con il vicepresidente, Geraldo Alckmin. La misura sarà approvata a breve dalla Camera di commercio estero (Camex). Il provvedimento ha l'obiettivo di ridurre l'impatto degli acquisti di prodotti lattiero-caseario all'estero in danno dell'industria nazionale. Favaro ha anche affermato che il governo investirà inizialmente 100 milioni di real (18,5 milioni di euro) per acquistare latte da usare come scorta. (Brb)