Etiopia: evacuati 18 turisti spagnoli bloccati nella regione di Amhara

- I 18 turisti spagnoli e una guida bloccati nella regione di Amhara, in Etiopia, a seguito di una rivolta armata, sono stati evacuati oggi con un elicottero militare a Bahir Dar, città controllata dall'esercito etiope. Da lì, il gruppo volerà domani ad Addis Abeba per poi tornare in Spagna nella giornata di domenica. Secondo quanto riferito dal quotidiano "El Pais", il convoglio dei turisti è stato bloccato il 2 agosto, quando è risultato coinvolto in uno scontro armato tra le milizie antigovernative e l'esercito regolare. I cittadini spagnoli sono stati così confinati in un villaggio rurale dell'Amhara, dove hanno condiviso lo spazio con i militari etiopi. Il ministero degli Esteri spagnolo ha raccomandato di non viaggiare "per nessun motivo" in alcune zone di Afar e Amhara, sottolineando in un comunicato che l’avviso era già stato pubblicato sul suo sito ufficiale il 30 agosto 2022. (Spm)