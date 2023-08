Energia: segretario Onu, completato trasbordo greggio da petroliera Safer (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad annunciare la conclusione delle operazioni di trasbordo, iniziate lo scorso 25 luglio, è stato, nella stessa giornata di oggi, il ministro degli Esteri yemenita, Ahmed bin Mubarak, che, sul suo profilo ufficiale X (precedentemente noto come Twitter), aveva sottolineato le “grandi responsabilità” affrontate dalle autorità del Paese per contribuire al successo delle operazioni. Ieri, 10 agosto, lo stesso governo yemenita aveva annunciato il trasferimento a bordo della nave Yemen di circa il 97 per cento del greggio della Safer. Tuttavia, come riferisce il quotidiano panarabo di proprietà saudita “Asharq al Awsat”, un rapporto stilato di recente da due studiosi yemeniti per conto di due organizzazioni non governative (il Centro per le consulenze ambientali di Khuraz e la Fondazione Maat per lo sviluppo e i diritti umani), lanciava un allarme legato alla possibilità che la milizia sciita ribelle degli Houthi potesse utilizzare il trasbordo del greggio della Safer come “una nuova arma”. Infatti, il porto di Ras Isa, al largo del quale si trova la Safer, è controllato dagli Houthi. Un altro dubbio sollevato nel rapporto riguardava, invece, l’esposizione di una petroliera come la Safer, con alle spalle 47 anni di navigazione, ai fenomeni atmosferici che interessano il Mar Rosso. (Res)