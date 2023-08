Tunisia: Istanza superiore, quasi 12 mila euro per le prossime elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il costo delle prossime elezioni presidenziali e amministrative ammonterà a circa 40 milioni di dinari tunisini, ovvero quasi 12 mila euro. Lo ha dichiarato oggi il presidente dell'Istanza superiore per le elezioni (Isie) della Tunisia, Farouk Bouasker, all’agenzia di stampa tunisina “Tap”, aggiungendo che il costo delle imminenti elezioni locali non si discosterà in modo significativo da quello registrato nelle scadenze elettorali precedenti. I due terzi della spesa saranno destinati agli enti pubblici che collaborano con l’Isie per l’organizzazione delle consultazioni, mentre con il restante terzo si retribuiranno i 60 mila agenti dei seggi elettorali. Per quanto riguarda le scadenze, Bouasker ha precisato che le elezioni presidenziali si terranno nell’autunno del 2024, mentre per le municipali ancora non è stata definita una data. (Tut)