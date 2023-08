Rai: Lega, fare luce su vicenda violazioni lavoro giornalistico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sembrerebbe che in Rai si sia verificata una grave violazione delle regole professionali, che ha interessato per molti mesi una delle redazioni. È il caso di un giornalista che, benché ricoprisse il ruolo di redattore ordinario, ha svolto le funzioni di capo servizio, stabilendo orari e contenuti dei colleghi della testata". Lo affermano in una nota i parlamentari della Lega in commissione di Vigilanza Rai Giorgio Maria Bergesio, Ingrid Bisa, Stefano Candiani, Elena Maccanti, Tilde Minasi ed Elena Murelli. Gli stessi aggiungono: "Ci chiediamo per quale ragione una vicenda del genere, che viola le disposizioni interne, nonché il Contratto nazionale di lavoro giornalistico, non sia stato oggetto di denuncia da parte di Usigrai. Solleveremo il caso in commissione di Vigilanza, per avere chiarimenti sulla questione".(Com)