I fatti del giorno - Roma

- Roma: Teatro dell'Opera, Caracalla festival da record, 115.980 biglietti venduti - Record assoluto di presenze il Caracalla Festival 2023 organizzato dal Teatro dell'Opera di Roma. Il cartellone - che per la prima volta ha assunto le forme di un autentico festival multidisciplinare offrendo opera, danza, cinema, teatro, musica sinfonica, jazz e pop - si è chiuso ieri sera con 115.980 biglietti venduti, 5.267 in più rispetto ai 110.713 dello scorso anno e 9.288 in più rispetto ai 106.692 del 2019, l'ultimo anno prima della pandemia. Il risultato ha superato anche il bilancio del 2022 con un incasso complessivo di 6.747.526 euro. La rassegna si è articolata, in poco più di due mesi, in 53 serate. Successo particolare per la prima rappresentazione de La traviata, che può vantare un record storico per i biglietti venduti - è l'opera lirica con maggior numero di spettatori dal 2001 - e per la Nona Sinfonia di Beethoven diretta da Myung Whun-Chung, che ha fatto registrare il tutto esaurito con 4.500 presenze. Il Festival è stato un successo anche tra i turisti che - secondo un'indagine effettuata dal Teatro – hanno costituito circa il 30 per cento del pubblico, di cui il 23 per cento dall'estero. Alta anche la percentuale degli under 40, che raggiungono il 30 per cento delle presenze complessive. "Il record con cui si chiude la prima edizione di Caracalla Festival 2023 conferma quanto la proposta artistica del Teatro dell'Opera di Roma sia stata apprezzata dal pubblico - dichiara il sindaco e presidente della Fondazione Roberto Gualtieri - per cui ringrazio il Sovrintendente Francesco Giambrone e tutte le professionalità che hanno consentito di raggiungere questi risultati straordinari. La ricerca dell'Opera di Roma di nuovi percorsi e di un'offerta ampia e di qualità che includa iniziative attente al sociale come Linea Opera, costituisce un motivo di orgoglio per tutta la città", conclude Gualtieri. (segue) (Rer)