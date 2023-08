I fatti del giorno - Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Urbanistica: approvato finanziamento di 1 milione di euro per rigenerazione di due parchi - È stato approvato il decreto direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il quale sono ammessi a finanziamento per 1 milione di euro due progetti di parchi inclusivi presentati da Roma Capitale nell'ambito del programma sperimentale "Dateci Spazio" la cui candidatura è stata presentata nel 2022 dal Dipartimento Pau che ha elaborato i relativi progetti di fattibilità, su proposta dei Municipi V e XI. Si tratta della realizzazione di due parchi giochi innovativi e inclusivi: uno nel Municipio Roma V, in Via Trani, nel parco Modesto da Veglia nel quartiere Quarticciolo e l'altro nel Municipio XI, in Via delle Vigne, all'interno di un nuovo parco urbano da realizzare. Gli interventi previsti mirano a riqualificare e rigenerare le aree esistenti attraverso la realizzazione di nuove aree ludico ricreative, studiate per essere inclusive e adatte a tutti i bambini con capacità motorie differenti al fine di poter creare momenti di svago e socializzazione all'aperto sia nel periodo estivo che nel periodo invernale. Nei progetti sono state inserite delle strutture accessibili a tutti i bambini, quelli fisicamente dotati e quelli meno dotati, quelli coraggiosi e quelli paurosi, con delle zone dove gli stessi – ciascuno con le proprie diversità - possano interagire fra loro. I giochi sono stati scelti affinché l'adulto possa agevolmente aiutare il proprio bambino, se ha delle limitazioni nei movimenti di qualsiasi tipo e grado. È importante che i bambini abbiano la possibilità di giocare tutti insieme e soprattutto sulle le stesse attrezzature. (segue) (Rer)