I fatti del giorno - Roma (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fiumicino: in fiamme Fattoria didattica a Palidoro, parte raccolta fondi solidale - È andata a fuoco qualche giorno fa, per cause da accertare, la Fattoria didattica Salvucci nella zona di Palidoro a nord di Fiumicino, in provincia di Roma. Le fiamme hanno avvolto il fienile, provocando ingenti danni, distruggendo tutte le balle di fieno raccolte e accatastate per l'inverno. Sui social network i gestori, tra i commenti degli utenti che hanno espresso solidarietà, hanno spiegato: "Non vi preoccupate, non ci scoraggiamo. Per chi vuole, assolutamente in piena libertà, alcuni nostri amici hanno organizzato delle raccolte: vi mettiamo qui il link per chi volesse lasciare qualcosa e condividerlo. Vi ringraziamo ancora per l'immenso appoggio che ci state dando". La raccolta online è stata avviata sul sito "Go fund me" da un amico di famiglia, Giuseppe M. e al momento sono stati racimolati quasi 3 mila euro. "Purtroppo per la seconda volta - spiega Giuseppe - questo posto che ha del magico ha subito un danno enorme a causa di un incendio nel fienile. Grazie a Dio, grandi e piccoli e animali stanno tutti bene. È difficile quantificare la paura, la perdita finanziaria, i danni. Sicuramente ci sarà da costruire e per questo ogni piccolo aiuto sarà un piccolo passo verso la ricostruzione. Io sono un amico di famiglia, conosco Natalina da decenni e la famiglia da tanto tempo. Le donazioni raccolte saranno interamente per l'azienda agricola Salvucci Marco e i fondi saranno spesi per tutte le spese di ricostruzione, per ricomprare il mangime degli animali e quanto altro dovrà essere aggiustato". Accanto all'iniziativa via web oggi si è mobilitata anche una farmacia di zona. "La farmacia Salvo d'Acquisto esprime solidarietà e vicinanza alla famiglia Salvucci, per il duro colpo subito e lancia un'iniziativa per aiutarla a porre rimedio ai danni e ad uscire fuori da questo terribile momento", commenta il dottor Marco Tortorici, ideatore e promotore dell'iniziativa. "Come farmacia sociale, che da sempre utilizza il 10 per cento degli utili in iniziative solidali, abbiamo donato mille euro alla fattoria Salvucci". La farmacia ha lanciato l'iniziativa: "Adotta una balla di fieno": si può "adottare" una balla di fieno scegliendo fra tre diverse modalità. Per una balla intera del valore di 100 euro si avrà un buono da 25 euro spendibile nell'acquisto dei prodotti presso lo spaccio della Fattoria, latteo-caseari o di macelleria. Per una mezza balla di fieno del valore di 50 euro il buono sconto sarà di 12 euro. Scegliendo un quarto di balla del valore di 25 euro si avrà un buono di 6 euro. "Mettiamo in moto un meccanismo di solidarietà che avrà un ritorno non solo per la Fattoria Salvucci, ma anche per chi deciderà di aderire", ha aggiunto Tortorici. "La fattoria Salvucci è un'azienda agricola molto importante sul nostro territorio. Durante tutto l'anno ospita attività inclusive per le famiglie e i bambini e centri estivi didattici, per un'esperienza a tutto tondo, tra natura ed animali. Il loro operato fa bene al territorio ed a chi lo vive, ma non solo. Per questo abbiamo deciso di attivare questa rete solidale per restituirla al territorio. Quanto raccolto con la nostra iniziativa verrà comunicato con un riepilogo settimanale sulla nostra pagina Facebook", ha concluso il dottore. (Rer)