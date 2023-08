© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Indo-Pacifico: premier Australia atteso nelle Filippine a settembre - Il primo ministro australiano Anthony Albanese si recherà in visita nelle Filippine il mese prossimo per discutere di cooperazione bilaterale in materia di difesa e sicurezza. Lo ha annunciato lo stesso capo del governo di Canberra, che sarà il primo leader australiano a visitare le Filippine da 20 anni a questa parte. Albanese incontrerà l’omologo Ferdinand Marcos Junior l’8 settembre. “Il nostro partenariato con le Filippine ha le sue fondamenta nell’intensa cooperazione su difesa e sicurezza, nelle crescenti relazioni economiche e negli amichevoli legami personali”, ha affermato il premier australiano. Lo scorso febbraio Filippine e Australia hanno discusso l’organizzazione di pattugliamenti congiunti nel Mar Cinese Meridionali in occasione di una precedente visita del ministro della Difesa di Canberra, Richard Marles. A settembre Albanese andrà anche a Giacarta, in Indonesia, per il vertice Asean-Australia, e successivamente a Nuova Delhi, in India, per il summit del G20. (segue) (Res)