- Cina-Usa: Wang Yi a Singapore, Washington la più grande fonte d’instabilità al mondo - Gli Stati Uniti sono la più grande fonte d’instabilità al mondo. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri della Cina, Wang Yi, in occasione dell’incontro con il primo ministro Lee Hsien Loong a Singapore, una delle tre tappe, assieme a Phnom Penh e Kuala Lumpur, del tour condotto questa settimana dal capo della diplomazia di Pechino nel sud-est asiatico. Wang, che ha preso il mese scorso il posto di Qin Gang (di cui si sono perse le tracce da settimane), ha commentato in particolare le nuove restrizioni imposte dall’amministrazione del presidente Joe Biden agli investimenti sull’alta tecnologia cinese. “Gli Usa, per mantenere un’egemonia unipolare, non vogliono vedere lo sviluppo e la rivitalizzazione della Cina e di altri Paesi emergenti. Nel far questo, penalizzano la concorrenza leale e costringono altri Paesi a pratiche di protezionismo unilaterale contro la Cina. Pratiche che danneggiano la loro stessa credibilità, esponendoli come il maggiore fattore di destabilizzazione al mondo”, ha affermato Wang. (segue) (Res)