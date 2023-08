© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Myanmar: 4 civili uccisi in un attacco aereo nella regione di Sagaing - Quattro civili, incluso un neonato di otto mesi, sono rimasti uccisi in un attacco aereo condotto dalla giunta militare oggi nella regione di Sagaing, in Myanmar. Lo riporta “Radio Free Asia”, secondo cui nel bombardamento è stato colpito un monastero nel villaggio di Ta Laing nel quale si trovava un gruppo di sfollati. L’attacco ha provocato anche il ferimento di altre dieci persone. I militari della giunta, che ha preso il potere in Myanmar con un colpo di Stato nel febbraio del 2021, sono successivamente entrati nel villaggio senza spargere ulteriore sangue e arrestando circa 20 civili. Gli attacchi nell’area hanno provocato anche la fuga di circa 6 mila civili da diversi villaggi. (segue) (Res)