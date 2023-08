© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India: governo inasprisce pene per linciaggi e violenze sulle donne - Il governo dell’India ha proposto oggi in parlamento alcune modifiche al codice penale risalente al periodo della dominazione britannica, volte in particolare a inasprire le pene per i linciaggi e per i crimini contro le donne. Lo ha annunciato in aula il ministro dell’Interno Amit Shah, secondo cui saranno rimossi i riferimenti alla monarchia britannica e altri “segni della nostra schiavitù”. “Queste leggi furono fatte per rafforzare il controllo coloniale, per proteggere i governanti e per punire, non per dare giustizia. Lo spirito delle nuove disposizioni sarà quello di proteggere i diritti costituzionali dei nostri cittadini”, ha spiegato Shah. I nuovi provvedimenti inseriti nel codice penale prevedono la pena di morte per chi partecipa a linciaggi e la reclusione fino a 20 anni per gli autori di violenze sessuali di gruppo. Tra le novità anche la depenalizzazione di reati minori, misure pensata per alleggerire il carico di lavoro dei tribunali, e l’imposizione di tempistiche più serrate per gli iter giudiziari. L’obiettivo del governo è di far passare le modiche al codice penale prima della fine dell’attuale legislatura in vista delle elezioni generali del prossimo maggio. Il governo nazionalista del primo ministro Narendra Modi ha già adottato vari provvedimenti in passato per rimuovere i simboli del colonialismo britannico dai libri di storia, dal paesaggio urbano e dalle istituzioni politiche. (segue) (Res)