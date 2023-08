Mar Nero: ambasciata russa risponde a inviato Usa Crowley, non rispettate nostre condizioni su accordo grano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le condizioni della parte russa del cosiddetto “accordo sul grano” non sono state adempiute: per questo motivo gli Stati Uniti dovrebbero favorire la rimozione effettiva delle restrizioni illegittime imposte sulle esportazioni russe di prodotti agricoli e fertilizzanti. È quanto si legge in una nota dell’ambasciata russa a Roma che risponde a un articolo pubblicato sul “Messaggero” dall’incaricato d’affari degli Stati Uniti in Italia, Shawn Crowley. “Il cosiddetto ‘accordo sul grano’ si componeva di due accordi interconnessi – uno con la partecipazione della parte ucraina nel quadro della ‘Iniziativa del Mar Nero’ per l'esportazione degli alimentari ucraini e dell’ammoniaca russa, e l’altro con la partecipazione della parte russa nel quadro del Memorandum Russia-Onu sulla normalizzazione delle esportazioni russe dei prodotti agricoli e fertilizzanti. Le condizioni della parte russa dell'accordo non venivano adempite durante l'intero periodo del suo funzionamento, ovvero dal 2022, motivo per cui il Memorandum Russia-Onu non ha funzionato”, si legge nella nota. “D'altra parte l'Ucraina è riuscita a sfruttare tutte le opportunità previste. Nel corso dell'anno del funzionamento dell'Iniziativa del Mar Nero, circa 33 milioni di tonnellate di cereali sono state esportate dai porti di Odessa, Chernomorsk e Yuzhny, di cui 8,8 milioni di tonnellate di frumento. Inoltre, contrariamente agli obiettivi umanitari dichiarati, le esportazioni degli alimentari ucraini sono state quasi immediatamente trasferite su una base esclusivamente commerciale e consistevano principalmente del grano foraggero, che non è stato affatto inviato solo agli stati più poveri”, prosegue la nota della missione diplomatica russa, sottolineando inoltre che “lo stesso corridoio marittimo dall'Ucraina a Istanbul veniva utilizzato dal regime di Kiev per effettuare attacchi terroristici contro Sebastopoli, il ponte di Crimea e navi russe”. (segue) (Res)