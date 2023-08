Cultura: assessore Roma, grazie a sovrintendente Teatro Opera, ottimi risultati stagione estiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore alla Cultura di Roma, Miguel Gotor, esprime "soddisfazione e un ringraziamento a Francesco Giambrone, sovrintendente del Teatro dell'Opera di Roma, per l'importante lavoro svolto con la stagione estiva del teatro. I risultati raggiunti dal Caracalla Festival - spiega in una nota - confermano l'affezione del pubblico romano agli appuntamenti con l'Opera e il pieno apprezzamento per la nuova formula del Festival estivo. La qualità delle scelte operate, coadiuvate dall'apporto prezioso delle maestranze e degli artisti, sono un successo per l'intera città e un risultato di cui andare fieri". (Com)