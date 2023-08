Portogallo: Costa, per realizzare Pnrr è necessario “decentrare e moltiplicare attori”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per poter attuare il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) in Portogallo è necessario "decentrare e moltiplicare" tutti gli attori coinvolti, altrimenti non sarà possibile realizzare gli obiettivi. Lo ha detto il primo ministro lustiano, Antonio Costa, dopo aver visitato i lavori per l'installazione del museo nazionale della musica a Mafra, sottolineando che il progetto è un "eccellente esempio" del partenariato che lo Stato deve avere con i Comuni nell'ambito del Pnrr. Nel caso specifico del museo della Musica, lo Stato ha pagato il progetto mentre il Comune si è occupato di preparare tutte le procedure di appalto. Il premier ha evidenziato che quando è stato lanciato il Pnrr ci si è resi conto che si trattava di "un'opportunità unica" e, pertanto, "era necessario fare interventi per un cambiamento strutturale". Costa ha spiegato che il Pnrr prevede investimenti finalizzati a creare nuove attività imprenditoriali, ma anche a rispondere alle esigenze in materia di alloggi, sanità, e transizione energetica e digitale. (Spm)