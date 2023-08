Niger: Baerbock, sosteniamo sforzi diplomatici della Cedeao

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania sostiene gli sforzi diplomatici per risolvere la situazione e ripristinare l'ordine costituzionale in Niger. Lo ha affermato il ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock dopo il vertice della Comunità degli Stati dell’Africa occidentale (Cedeao). "Il fatto che la Cedeao e l'Unione africana stiano insieme in questi giorni decisivi è un chiaro segno di sostegno alla democrazia in Niger. Sosteniamo gli sforzi dei Paesi africani per ripristinare l'ordine costituzionale in Niger", ha affermato il ministro degli Esteri tedesco in una nota. Inoltre, secondo Baerbock, la Germania riconosce che gli Stati della regione intendono utilizzare tutti i mezzi diplomatici disponibili per questo. La ministra tedesca ha condannato la detenzione del leader del Niger e della sua famiglia in ostaggio, definendo l'insurrezione un momento negativo per il futuro della regione del Sahel. (Geb)