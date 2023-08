Ucraina: Kuleba, missili a lungo raggio saranno usati solo all’interno dei nostri confini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ucraina utilizzerà i missili a lungo raggio solo all’interno dei suoi confini. È quanto ha reso noto il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba su X (ex Twitter). “I missili a lungo raggio si sono rivelati cruciali. Questo è il motivo per cui i Taurus e gli Atacms sono essenziali per il successo dell'Ucraina e chiediamo ai partner di fornirli il prima possibile”, ha scritto Kuleba. “Entrambi i missili saranno utilizzati esclusivamente all'interno dei nostri confini. Più ampio sarà il raggio di un missile, più breve sarà la guerra”, ha aggiunto il ministro ucraino. (Kiu)